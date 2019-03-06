НАПК обвинило 15 чиновников в умышленной неподачи деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленной неподачи деклараций у 15 чиновников из различных государственных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Во время проверки своевременности представления деклараций, в Агентстве установили, что 6 чиновников не подали ежегодные декларации, 8 - декларации после освобождения, и 1 - декларацию перед увольнением.
Речь идет о должностных лицах Нацполиции, пенсионного фонда, Госфискальной службы, Госспецсвязи, Госагентства рыбного хозяйства и о депутатах сельских советов.
Представители НАПК сообщали указанным должностным лицам о необходимости подачи деклараций в течение 10 дней после уведомления, но они проигнорировали требование.
Выводы по неподачу деклараций были направлены в полицию и прокуратуру для осуществления досудебного расследования.
Ранее УНН сообщал, что неизвестные лица под видом сотрудников НАПК пытались получить личные данные должностных лиц и членов их семей.
Напомним, НАПК по результатам анализа деклараций при осуществлении их полных проверок сформировало перечень наиболее распространенных ошибок.