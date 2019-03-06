НАЗК звинуватило 15 чиновників у навмисному неподанні декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН.Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій у 15 посадовців з різних державних органів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
Під час перевірки своєчасності подання декларацій, в Агентстві встановили, що 6 чиновників не подали щорічні декларації, 8 - декларації після звільнення, і 1 - декларацію перед звільненням.
Мова йде про посадовців з Нацполіції, пенсійного фонду, Держфіскальної служби, Держспецзв'язку, Держагентства рибного господарства і депутатів сільських рад.
Представники НАЗК повідомляли зазначеним посадовцям про необхідність подачі декларацій протягом 10 днів після повідомлення, та вони проігнорували вимогу.
Висновки щодо неподання декларацій були направлені до поліції та прокуратури для здійснення досудового розслідування.
Раніше УНН повідомляв, що невідомі особи під виглядом співробітників НАЗК намагались отримати особисті дані посадовців та членів їх сімей.
Нагадаємо, НАЗК за результатами аналізу декларацій під час здійснення їх повних перевірок сформувало перелік найпоширеніших помилок.