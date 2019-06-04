НАПК обратилось к главе ВР о досрочном прекращении полномочий нардепа

"НАПК, руководствуясь положениями Конституции и законов Украины, обратилось к председателю Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата. Основанием стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятого в отношении народного депутата", - указали в агентстве.

Так, по результатам мониторинга НАПК соблюдение народными депутатами требований ЗУ "О предупреждении коррупции" в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов и соблюдения ограничений относительно совместительства и совмещения составлено 38 протоколов об административных правонарушениях. Из них 7 касались случаев нарушения статьи 172-4 КУоАП - требований относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, отметили в ведомстве.

"При рассмотрении протокола об административном правонарушении, предусмотренного этой нормой, составленного в отношении народного депутата Украины Федора Негоя, Печерский районный суд города Киева констатировал факт нарушения требований пункта 2 части первой статьи 25 Закона и совершение им административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 172-4 КоАП", - добавили в НАПК.

При этом, как отмечается, производство по указанному делу закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности.

В то же время требования относительно несовместимости депутатского мандата установлены также статьей 3 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины". Согласно пункту 6 части первой этой статьи народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли. А также в соответствии с частью четвертой статьи 81 Конституции Украины в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно на основании закона по решению суда, пояснили в НАПК.

"В связи с этим Национальное агентство обратилось к председателю Верховной Рады Украины с просьбой дать поручение профильному комитету Верховной Рады проработать соответствующие материалы о содеянном народным депутатом нарушения требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности с предоставлением соответствующего заключения председателю Верховной Рады Украины для дальнейшего обращения в установленном порядке в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины", - подытожили в агентстве.

Напомним, НАПК проверило всех нардепов на конфликт интересов.