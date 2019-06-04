НАЗК звернулось до голови ВР щодо дострокового припинення повноважень нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось до голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо дострокового припинення повноважень народного депутата. Йдеться про Федора Негоя. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК, керуючись положеннями Конституції та законів України, звернулось до голови Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень народного депутата. Підставою стало рішення суду щодо визнання факту сумісництва, вперше прийнятого щодо народного депутата", - вказали в агентстві.
Так, за результатами моніторингу НАЗК дотримання народними депутатами вимог ЗУ "Про запобігання корупції" в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення складено 38 протоколів про адміністративні правопорушення. З них 7 стосувались випадків порушення статті 172-4 КУпАП – вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, зазначили у відомстві.
"Під час розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене цією нормою, складеного стосовно народного депутата України Федора Негоя, Печерський районний суд міста Києва констатував факт порушення вимог пункту 2 частини першої статті 25 Закону та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172-4 КУпАП", - додали у НАЗК.
При цьому, як зазначається, провадження у вказаній справі закрито за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.
Водночас вимоги щодо несумісності депутатського мандата встановлені також статтею 3 Закону України "Про статус народного депутата України". Згідно з пунктом 6 частини першої цієї статті народний депутат не має права входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку. А також відповідно до частини четвертої статті 81 Конституції України у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду, пояснили у НАЗК.
"У зв’язку з цим Національне агентство звернулось до голови Верховної Ради України з проханням надати доручення профільному комітету Верховної Ради опрацювати відповідні матеріали щодо вчиненого народним депутатом порушення вимог Конституції та законів України стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності з наданням відповідного висновку голові Верховної Ради України для подальшого звернення в установленому порядку до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата України", - підсумували в агентстві.
Нагадаємо, НАЗК перевірило усіх нардепів на конфлікт інтересів.