НАПК пригласило народного депутата для дачи объяснений

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашен народный депутат Украины Федор Негой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Как отметили в НАПК, нардепа вызывают для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протокола.

Так, Национальное агентство установило, что будучи народным депутатом Украины, то есть лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", в период с 26 апреля 2015 по 19 октября 2016 Ф.Негой находился в составе органа правления частного предприятия "НПН", которое имеет целью получение прибыли.

Таким образом, народный депутат нарушил установленную пунктом 2 части первой статьи 25 Закона Украины "О предотвращении коррупции" запрет на вхождение в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, и своими действиями совершил правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нардепа пригласили прибыть в Национальное агентство 4 апреля 2018 в течение дня с 09:00 до 17:00.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило несоответствия в 32 декларациях чиновников.

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