НАЗК запросило народного депутата для надання пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. До Національного агентства з питань запобігання корупції запрошено народного депутата України Федора Негоя. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
Як зазначили в НАЗК, нардепа викликають для забезпечення реалізації прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності і яка має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу.
Так, Національне агентство встановило, що будучи народним депутатом України, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави, на яку поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, у період з 26 квітня 2015 року по 19 жовтня 2016 року Ф.Негой перебував у складі органу правління приватного підприємства “НПН”, що має на меті одержання прибутку.
Таким чином, народний депутат порушив встановлену пунктом 2 частини першої статті 25 Закону України “Про запобігання корупції” заборону щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, та своїми діями вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нардепа запрошено прибути до Національного агентства 4 квітня 2018 року протягом дня з 09:00 до 17:00 години.
Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції виявило невідповідності у 32 деклараціях чиновників.