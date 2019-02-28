НАПК призывает Раду принять законопроект для проверки деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции отмечает важность утверждения проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информации, необходимой для реализации его полномочий" (№7276). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Законопроект, как отмечается, устраняет препятствия для осуществления полноценной автоматизированной проверки электронной декларации и должен значительно ускорить процесс ее проведения.
В частности, принятие законопроекта №7276, как указано, откроет для НАПК автоматизированный доступ к 3-м реестрам Минюста, в которых содержатся сведения, необходимые для проведения полной проверки деклараций: Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Реестр актов гражданского состояния граждан.
НАПК призывает руководство Верховной Рады и лидеров парламентских фракций приложить максимум усилий для принятия проекта закона №7276, ведь провал голосования будет означать снятие документа с рассмотрения. Учитывая, что за последние два дня работы парламент принял только один документ, эта угроза довольно высока.
В НАПК подчеркивают, что потеря законопроекта положит на народных депутатов полную ответственность за торможение внедрения автоматизированного процесса проверки деклараций, получит негативную оценку со стороны международных партнеров Украины.
Ранее УНН сообщал, что НАПК назвало топ-10 ошибок в декларациях.