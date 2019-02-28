НАЗК закликає Раду ухвалити законопроект для перевірки декларацій

Законопроект, як зазначається, усуває перешкоди для здійснення повноцінної автоматизованої перевірки е-декларацій та має значно прискорити процес її проведення.

Зокрема, ухвалення законопроекту №7276, як вказано, відкриє для НАЗК автоматизований доступ до 3-х реєстрів Мін'юсту, в яких містяться відомості, необхідні для проведення повної перевірки декларацій: Спадковий реєстр, Єдиний реєстр довіреностей та Реєстр актів цивільного стану громадян.

НАЗК закликає керівництво Верховної Ради та лідерів парламентських фракцій докласти максимум зусиль для ухвалення проекту закону №7276, адже провал голосування означатиме зняття документа з розгляду. Враховуючи, що за останні два дні роботи парламент ухвалив лише один документ, ця загроза є доволі високою.

У НАЗК підкреслюють, що втрата законопроекту покладе на народних депутатів повну відповідальність за гальмування впровадження автоматизованого процесу перевірки декларацій, отримає негативну оцінку з боку міжнародних партнерів України.

Раніше УНН повідомляв, НАЗК назвало топ-10 помилок у деклараціях.