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НАЗК закликає Раду ухвалити законопроект для перевірки декларацій

НАЗК закликає Раду ухвалити законопроект для перевірки декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції наголошує на затвердженні проекту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень" (№7276). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Законопроект, як зазначається, усуває перешкоди для здійснення повноцінної автоматизованої перевірки е-декларацій та має значно прискорити процес її проведення.

Зокрема, ухвалення законопроекту №7276, як вказано, відкриє для НАЗК автоматизований доступ до 3-х реєстрів Мін'юсту, в яких містяться відомості, необхідні для проведення повної перевірки декларацій: Спадковий реєстр, Єдиний реєстр довіреностей та Реєстр актів цивільного стану громадян.

НАЗК закликає керівництво Верховної Ради та лідерів парламентських фракцій докласти максимум зусиль для ухвалення проекту закону №7276, адже провал голосування означатиме зняття документа з розгляду. Враховуючи, що за останні два дні роботи парламент ухвалив лише один документ, ця загроза є доволі високою.

У НАЗК підкреслюють, що втрата законопроекту покладе на народних депутатів повну відповідальність за гальмування впровадження автоматизованого процесу перевірки декларацій, отримає негативну оцінку з боку міжнародних партнерів України.

Раніше УНН повідомляв, НАЗК назвало топ-10 помилок у деклараціях. 

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