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Актуальное
НАПК призвали проверить декларацию заместителя министра финансов Марченко

НАПК призвали проверить декларацию заместителя министра финансов Марченко

Киев  •  УНН

 • 12282 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции должна провести полную проверку электронной декларации заместителя министра финансов Сергея Марченко. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Руслан Бортник.

Основанием для проведения проверки является возможное сочетание правительственной деятельности чиновника с бизнесом, пояснил политолог.

"Он (С.Марченко, - ред.) не имеет права совмещать предпринимательскую деятельность с должностью заместителя министра финансов. Если С.Марченко до занимаемой сегодня должности был предпринимателем, то теоретически можно предположить, что он может определенное время получает заработанные ранее деньги. На сегодня С.Марченко не может совмещать бизнес и политическую или правительственную деятельность. Это запрещено законом", - сказал он.

Р.Бортник добавил, что антикоррупционные органы должны заинтересоваться декларциею С.Марченко. Тем более, что годовой размер доходов от предпринимательской деятельности почти втрое превышает министерскую зарплату чиновника.

"Надо заметить на размер доходов - адекватны они ситуации на рынке? Или это, возможно, какая-то схема, условно говоря, отмывание денег, или финансирования чего-то ... Более 800 тыс. грн - это много. Это больше, чем его ( С.Марченко, - ред.) зарплата в министерстве. Выглядит очень странно. Это должно быть основание для детальной проверки НАПК", - сказал он.

Напомним, в декларациях заместителя министра финансов Украины 2015 и 2016 годы указано, что он получил доход от предпринимательской деятельности из двух источников: GIZ Office Ukraine и Bendukidze Free Market Center. Основателем последнего указано в частности М.Саакашвили. Какие услуги С.Марченко предоставлял организации Саакашвили, в декларации чиновника не указано.

В то же время известно, что С.Марченко связывают с лоббированием интересов приближенной к нардепу Третьякова компании "Украинская национальная лотерея" (УНЛ) и попыткой монополизировать лотерейный рынок. По оценке участников рынка, разработанные Минфином новые лицензионные условия для лотерей позволят легализовать "одноруких бандитов" под видом лотерей.

Ранее сообщал УНН, что лотерейную компанию "УНЛ" уличили в уклонении от уплаты налогов и организации запрещенных азартных игр.

Украинские Национальные Новости

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