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НАЗК закликали перевірити декларацію заступника міністра фінансів Марченка

НАЗК закликали перевірити декларацію заступника міністра фінансів Марченка

Київ • УНН

 • 12285 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції має провести повну перевірку е-декларації заступника міністра фінансів Сергія Марченка. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Руслан Бортник.

Підставою для проведення перевірки є можливе поєднання урядової діяльності чиновника із бізнесом, пояснив політолог.

"Він (С.Марченко, - ред.) не має права поєднувати підприємницьку діяльність із посадою заступника міністра фінансів. Якщо С.Марченко до займаної на сьогодні посади був підприємцем, то теоретично можна припустити, що він може певний час отримує зароблені раніше кошти. На сьогодні С.Марченко не може поєднувати бізнес та політичну або урядову діяльність. Це заборонено законом", - сказав він.

Р.Бортник додав, що антикорупційні органи мають зацікавитися декларцією С.Марченка. Тим паче, що річний розмір доходів від підприємницької діяльності майже втричі перевищує міністерську зарплату чиновника.

"Треба зауважити на розмір доходів - чи адекватні вони ситуації на ринку? Чи це, можливо, якась схема, умовно кажучи, відмивання грошей, чи фінансування чогось... Понад 800 тис. грн - це забагато. Це набагато більше, ніж його (С.Марченка, - ред.) зарплата у міністерстві. Виглядає дуже дивно. Це має бути підстава для детальної перевірки НАЗК", - сказав він.

Нагадаємо, в деклараціях заступника міністра фінансів України за 2015 та 2016 роки вказано, що він отримав дохід від підприємницької діяльності із двох джерел: GIZ Office Ukraine та Bendukidze Free Market Center. Засновником останнього вказано зокрема М.Саакашвілі. Які послуги С.Марченко надавав організації М.Саакашвілі, в декларації чиновника не вказано.

Водночас відомо, що С.Марченко пов’язують з лобіюванням інтересів наближеної до нардепа О.Третьякова компанії “Українська національна лотерея” (УНЛ) та спробою монополізувати лотерейний ринок. За оцінкою учасників ринку, розроблені Мінфіном нові ліцензійні умови для лотерей дозволять легалізувати “одноруких бандитів” під виглядом лотерей.

Раніше УНН повідомляв, що лотерейну компанію “УНЛ” викрили на ухилянні від сплати податків та організації заборонених азартних ігор.

Українські Національні Новини

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