НАПК взялось за главу КСУ

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции начало проверку декларации за 2016 год председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в НАПК.

"Решением Национального агентства от 12.04.2019 № 1025 начата проверка декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год, представленной судьей, председателем Конституционного суда Украины, Шевчуком Станиславом Владимировичем", - говорится в сообщении.

Напомним, в декларации председателя КСУ за 2016 и 2017 годы присутствовала информация о его родном брате - Рулаве Одде. Тогда Шевчук, кроме жены и сына, декларировал его как члена семьи. В декларации Шевчука за 2018 год информация об Одде уже отсутствует.

В то же время, Рулав Одд фигурирует в уголовном производстве по факту хищения государственных денег с ГП "Укрхимтрансаммиак". Сообщается, что на его фирму было "слито" 10 млн грн бюджета.

Также напомним, 14 мая КСУ рассмотрит вопрос увольнения Шевчука с должности судьи.

Ранее УНН сообщал о том, что Шевчуку отказали в визе в США.

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