НАЗК взялося за голову КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання та протидії корупції розпочало перевірку декларації за 2016 рік голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у НАЗК.
"Рішенням Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 розпочато перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої суддею, Головою Конституційного суду України, Шевчуком Станіславом Володимировичем", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у декларації голови КСУ за 2016 та 2017 рік була присутня інформація про його рідного брата - Рулава Одда. Тоді Шевчук, окрім дружини та сина, декларував його як члена родини. У декларації Шевчука за 2018 рік інформація про Одда вже відсутня.
Водночас, Рулав Одд фігурує у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних грошей з ДП "Укрхімтрансаміак". Повідомляється, що на його фірму було “злито” 10 млн грн бюджету.
Також нагадаємо, 14 травня КСУ розгляне питання звільнення Шевчука з посади судді.
Раніше УНН повідомляв про те, що Шевчуку відмовили у візі в США.