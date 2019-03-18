НАПК внесло предписания министру молодежи и спорта и голове ГФС

"Внесение предписания Министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову относительно государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Украины Олега Немчинова, не принял надлежащих мер для урегулирования потенциального конфликта интересов у директора ГУ Западный ЦОП Олега Вегнера, чем нарушил требования части четвертой статьи 28 Закона Украины "О предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

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Предписание также внесены и.о. председателя ГФС Украины Александру Власову в отношении должностных лиц ГФС Украины, допустивших возникновение конфликта интересов в деятельности первого заместителя начальника ГУ ГФС в Черкасской области Николая Гриднева, обусловленного совместной работой с близким ему лицом, а именно с женой, и в отношении должностных лиц ГУ ГФС в Черкасской области, которые должным образом не приняли мер по его урегулированию.

Также внесено предписание Ровенскому городскому голове Владимиру Хомко в отношении начальника управления здравоохранения исполнительного комитета Ровенского городского совета Виктора Иськива, не принял меры в течение двух дней после получения уведомления о наличии у подчиненного лица потенциального конфликта интересов по урегулированию этого конфликта, чем нарушил требования частей третьей и четвертой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Внесение предписания начальнику управления здравоохранения исполнительного комитета Ровенского городского совета Виктору Иськиву в отношении главного врача коммунального некоммерческого предприятия "Городская стоматологическая поликлиника" Ровенского городского совета Михаила Басюка, который вовремя не сообщил управление здравоохранения исполнительного комитета Ровенского городского совета о наличии у него потенциального конфликта интересов, чем нарушил требования пункта 2 части первой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Одесскому городскому голове Геннадию Труханову из-за работника мэрии.