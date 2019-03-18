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НАЗК внесло приписи міністру молоді та спорту і голові ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” Міністру молоді та спорту України, в.о. голові ДФС України, Рівненському міському голові та начальнику управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

НАЗК внесло приписи міністру молоді та спорту і голові ДФС

“Внесено припис Міністру молоді та спорту України Ігорю Жданову стосовно державного секретаря Міністерства молоді та спорту України Олега Немчинова, який не вжив належних заходів для врегулювання потенційного конфлікту інтересів у директора ДУ Західний ЦОП Олега Вегнера, чим порушив вимоги частини четвертої статті 28 Закону України “Про запобігання корупції”, — йдеться у повідомленні.

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Припис також внесено в.о. голови ДФС України Олександру Власову стосовно посадових осіб ДФС України, які допустили виникнення конфлікту інтересів у діяльності першого заступника начальника ГУ ДФС у Черкаській області Миколи Гріднєва, зумовленого спільною роботою з близькою йому особою, а саме з дружиною, та стосовно посадових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, які належним чином не вжили заходів щодо його врегулювання.

Також внесено припис Рівненському міському голові Володимиру Хомку стосовно начальника управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктора Іськіва, який не вжив заходів протягом двох днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи потенційного конфлікту інтересів щодо врегулювання цього конфлікту, чим порушив вимоги частин третьої та четвертої статті 28 Закону України “Про запобігання корупції”.

“Внесено припис начальнику управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктору Іськіву стосовно головного лікаря комунального некомерційного підприємства “Міська стоматологічна поліклініка” Рівненської міської ради Михайла Басюка, який вчасно не повідомив управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 28 Закону України “Про запобігання корупції” — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис Одеському міському голові Геннадію Труханову через працівника мерії.

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