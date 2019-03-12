НАЗК запросило 8 осіб для надання пояснень

КИЇВ. 12 березня. УНН. Національне агентство з запобігання корупції запросило до себе 8 осіб для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу агентства.