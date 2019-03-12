НАЗК запросило 8 осіб для надання пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Національне агентство з запобігання корупції запросило до себе 8 осіб для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу агентства.
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: Липову Світлану Андріївну, депутата Сумської міської ради, 13 березня з 10.00 до 15.00; Юрченка Володимира Володимировича, прокурора Волноваської місцевої прокуратури, 20 березня о 10.00; Рудюк Ольгу Любомирівну, начальника управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Рівненській області, 13 березня з 10.00 до 16.00.
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За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення: Васьковського Максима Анатолійовича, старшого оперуповноваженого Могилів-Подільського МРВ УСБУ у Вінницькій області, 13 березня о 10.00.
За ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: Таможнього Олександра Васильовича, депутата Бучанської міської ради, 13 березня о 10.00; Діордіцу Ганну Олегівну, прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4, 13 березня об 11.00.
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За ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2016 рік: Клочко Юлію Анатоліївну, прокурора відділу прокуратури Київської області, 12 березня о 15.00 (повторно).
За ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням: Зеленіна В’ячеслава Олексійовича, колишнього суддю Київського апеляційного господарського суду, 13 березня о 14.00 (повторно).
У НАЗК додали, пояснення є частиною збору фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог ЗУ “Про запобігання корупції” щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, сумісництва та суміщення, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подання щорічної декларації.
Нагадаємо, Національне агентство з запобігання корупції запросило до НАЗК для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення заступника Міністра юстиції і ряд посадовців.