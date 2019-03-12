НАПК пригласило 8 человек для дачи объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило к себе 8 человек для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов: Липовую Светлану Андреевну, депутата Сумского городского совета, 13 марта с 10.00 до 15.00; Юрченко Владимира Владимировича, прокурора Волновахской местной прокуратуры, 20 марта в 10.00; Рудюк Ольгу Любомировну, начальника управления мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Главного управления ГФС в Ровенской области, 13 марта с 10.00 до 16.00.
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По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения: Васьковского Максима Анатольевича, старшего оперуполномоченного Могилев-Подольского МРО УСБУ в Винницкой области, 13 марта в 10.00.
По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии: Таможного Александра Васильевича, депутата Бучанской городского совета, 13 марта в 10.00; Диордица Анна Олеговна, прокурора Одесской местной прокуратуры № 4, 13 марта в 11.00.
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По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2016: Клочко Юлию Анатольевну, прокурора отдела прокуратуры Киевской области, 12 марта в 15.00 (повторно).
По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением: Зеленина Вячеслава Алексеевича, бывшего судью Киевского апелляционного хозяйственного суда, 13 марта в 14.00 (повторно).
В НАПК добавили, объяснение является частью сбора фактических данных по признакам возможного нарушения требований ЗУ "О предупреждении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, совместительства и совмещения, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, представление ежегодной декларации.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях заместителя Министра юстиции и ряд должностных лиц.