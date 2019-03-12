НАПК пригласило 8 человек для дачи объяснений

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111488 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115655 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118311 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118831 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148909 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116377 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140965 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145091 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130448 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130451 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
НАПК пригласило 8 человек для дачи объяснений

НАПК пригласило 8 человек для дачи объяснений

Киев  •  УНН

 • 10340 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило к себе 8 человек для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов: Липовую Светлану Андреевну, депутата Сумского городского совета, 13 марта с 10.00 до 15.00; Юрченко Владимира Владимировича, прокурора Волновахской местной прокуратуры, 20 марта в 10.00; Рудюк Ольгу Любомировну, начальника управления мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Главного управления ГФС в Ровенской области, 13 марта с 10.00 до 16.00.

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По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения: Васьковского Максима Анатольевича, старшего оперуполномоченного Могилев-Подольского МРО УСБУ в Винницкой области, 13 марта в 10.00.

По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии: Таможного Александра Васильевича, депутата Бучанской городского совета, 13 марта в 10.00; Диордица Анна Олеговна, прокурора Одесской местной прокуратуры № 4, 13 марта в 11.00.

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По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2016: Клочко Юлию Анатольевну, прокурора отдела прокуратуры Киевской области, 12 марта в 15.00 (повторно).

По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением: Зеленина Вячеслава Алексеевича, бывшего судью Киевского апелляционного хозяйственного суда, 13 марта в 14.00 (повторно).

В НАПК добавили, объяснение является частью сбора фактических данных по признакам возможного нарушения требований ЗУ "О предупреждении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, совместительства и совмещения, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, представление ежегодной декларации.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях заместителя Министра юстиции и ряд должностных лиц.

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