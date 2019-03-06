НАЗК назвало ТОП-порушення антикорупційного законодавства за лютий

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції склало рейтинг топ-порушень антикорупційного законодавства у лютому 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

На першому місці рейтингу, складеного прес-службою Національного агентства з питань запобігання корупції, обґрунтований висновок за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої депутатом Хмельницької обласної ради Андрієм Гордійчуком. Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на загальну суму понад 4 млн 64 тис. грн.

Друге місце рейтингу посів обґрунтований висновок за декларування завідомо недостовірних відомостей, складений стосовно депутата Житомирської міської ради Сергія Пидюри. За результатами перевірки декларації, поданої депутатом за 2016 рік встановлено недостовірні відомості на суму понад 2 млн 868 тис. грн.

На третьому та четвертому місцях – два обґрунтовані висновки, складені за результатами з’ясування достовірності задекларованих відомостей народними депутатами України Богданом Дубневичем та Євгенієм Мураєвим.

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Так, Національне агентство встановило декларування Богданом Дубневичем за 2016 рік недостовірних відомостей на загальну суму понад 2 млн 858 тис. грн. За результатами перевірки декларації, поданої Євгенієм Мураєвим за 2015 рік, встановлено недостовірні відомості на суму понад 980 тис. грн. Про встановлені порушення повідомлені Національне антикорупційне бюро та Нацполіція.

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На п’ятому місці – адмінпротокол за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, складений стосовно народного депутата України Сергія Тарути.

Загалом у лютому 2019 року НАЗК зафіксувало 236 порушень антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, НАЗК за місяць виявило неправдиві дані у дев'яти деклараціях.

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