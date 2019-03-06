НАПК назвало ТОП-нарушения антикоррупционного законодательства за февраль
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило рейтинг топ-нарушений антикоррупционного законодательства за февраль 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
На первом месте рейтинга, составленного пресс-службой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, обоснованный вывод по результатам проверки декларации за 2016 год, представленной депутатом Хмельницкого областного совета Андреем Гордийчуком. Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на общую сумму более 4 млн 64 тыс. грн.
Второе место рейтинга занял обоснованный вывод за декларирование заведомо недостоверных сведений, составленный в отношении депутата Житомирского городского совета Сергея Пидюры. По результатам проверки декларации, поданной депутатом в 2016 году установлено недостоверные сведения на сумму более 2 млн 868 тыс. грн.
На третьем и четвертом местах - два обоснованные вывода, составленные по результатам выяснения достоверности задекларированных сведений народными депутатами Украины Богданом Дубневичем и Евгением Мураевым.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК нашло признаки коррупционного нарушения в декларации Дубневича
Так, Национальное агентство установило декларирование Богданом Дубневичем за 2016 год недостоверных сведений на общую сумму более 2 млн 858 тыс. грн. По результатам проверки декларации, поданной Евгением Мураевым за 2015 год, установлено недостоверные сведения на сумму свыше 980 тыс. грн. Об установленных нарушениях сообщено в Национальное антикоррупционное бюро и Нацполицию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК проверило декларации нардепов Мураева и Семенченко
На пятом месте - админпротокол за совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов, составленный в отношении народного депутата Украины Сергея Таруты.
Всего в феврале 2019 году НАПК зафиксировало 236 нарушений антикоррупционного законодательства.
Напомним, НАПК за месяц обнаружило ложные сведения в девяти декларациях.