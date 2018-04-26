НАПК внесло предписания руководителям Госрезерва и Госкино

Председателю Госкино Ф.Ильенко было вынесено предписание в отношении начальника управления государственного регулирования и реализации кинопроектов Марьяна Лукана. НАПК установило, что М.Лукань передал в управление принадлежащие ему корпоративные права в пользу своей жены. Также чиновник письменно не сообщил Нацагентство о передаче корпоративных прав и, соответственно, не предоставил нотариально заверенную копию заключенного договора.

От В.Мосийчука НАПК требует предоставить копии документов для проверки информации о возможных нарушениях.

"Так, председатель Госрезерва в нарушение части четвертой статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции" не предоставил запрашиваемую Национальным агентством информацию и копии документов. Соответствующий запрос был направлен в связи с получением Национальным агентством информации о возможных нарушениях председателем Госрезерва требований статьи 28 Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Речь идет о принятии руководителем органа решения о переводе зарплатных проектов работников аппарата Госрезерва на обслуживание другого банка, в системе которого он ранее работал", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции уже проводит проверку деклараций ряда топ-чиновников Украины, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.