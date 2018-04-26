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НАЗК внесло приписи керівникам Держрезерву і Держкіно

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Нацагентство з питань запобігання корупції внесло приписи голові Державного агентства України з питань кіно Пилипу Іллєнку та голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

НАЗК внесло приписи керівникам Держрезерву і Держкіно

Голові Держкіно П.Іллєнку було винесено припис стосовно начальника управління державного регулювання та реалізації кінопроектів Мар’яна Луканя. НАЗК встановило, що М.Лукань передав в управління належні йому корпоративні права на користь своєї дружини. Також посадовець письмово не повідомив Нацагентство про передачу корпоративних прав та, відповідно, не надав нотаріально засвідчену копію укладеного договору.

Від В.Мосійчука НАЗК вимагає надати копії документів для перевірки інформації щодо можливих порушень.

“Так, голова Держрезерву в порушення частини четвертої статті 12 Закону України „Про запобігання корупції“ не надав запитувану Національним агентством інформацію та копії документів. Відповідний запит було надіслано у зв’язку з отриманням Національним агентством інформації про можливі порушення головою Держрезерву вимог статті 28 Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Йдеться про прийняття керівником органу рішення про переведення зарплатних проектів працівників апарату Держрезерву на обслуговування іншого банку, у системі якого він раніше працював”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне агентство України з питань запобігання корупції вже проводить перевірку декларацій низки топ-чиновників України, серед яких Президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

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