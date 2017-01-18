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НАПК выявило нарушение порядка финансирования 12 партий

НАПК выявило нарушение порядка финансирования 12 партий

Киев • УНН

 • 14494 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. По результатам анализа отчетов политических партий об имуществе за третий квартал 2016 года Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушение порядка финансирования в 12 политических партий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель НАПК Наталья Корчак, передает УНН.

"НАПК утвердил выводы по отчетам 254 политических партий, которые были разработаны департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции. Все отчеты партий обнародованы на сайте агентства, выводы по каждому отчету публикуются (12 выводов уже можно увидеть, другие - в процессе)", - сообщила Н .Корчак.

По ее словам, партии стали более ответственными в части своевременности представления отчетов, ощутимо сдержанными в получении средств в партийную кассу и однотипными в допущенных ими нарушениях порядка отчетности.

"Для партий все еще сложно, как оказалось, контролировать отчетности перед местными организациями: большинство нарушений - административного характера, что касаются непредоставления финансовых отчетов местными ячейками", - отметила Н.Корчак.

Так, по ее словам, в партии "За Украину!", "Движение за реформы", "Единство" местные организации указаны, но отчеты по ним отсутствуют полностью; "5.10" имеет 48 местных ячеек, в отчете только 28; из 20 партячеек "Витчизны" финансовые документы предоставили только две.

"Лидером в данном списке есть Украинская народная партия, имеющая 422 местные организации и, только внимание - 22 заполненных отчета", - сказала Н.Корчак.

Она также отметила, что итогам анализа отчетов партий выявлены нарушения порядка предоставления или получения вклада в поддержку партии у трех партий. В частности, выявлен факт получения членских взносов от физических лиц в наличной форме, что в соответствии со ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 70 до 100 необлагаемых минимумов и на должностных лиц - от 100 до 130 необлагаемых минимумов.

"Нарушение порядка финансирования политической партии (блока), то есть правонарушение уголовного характера - 12 политических партий. Отмечу, что имели место представление заведомо недостоверных сведений в отчетах партий. Согласно ст. 159-1 УК Украины, представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан ", - рассказала Н.Корчак.

Кроме того, по ее словам, зафиксированы "нарушение сроков представления отчета у 29 партий (согласно ст. 212-21 КУоАП, это влечет наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан), непредоставление в третьем квартале отчетов - 96  партий (согласно ст. 212-21 КУоАП, наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан), нарушение порядка представления отчета - 83 партии (согласно ст. 212-21 КУоАП, наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан) ".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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