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НАЗК виявило порушення порядку фінансування 12 партій

НАЗК виявило порушення порядку фінансування 12 партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. За результатами аналізу звітів політичних партій про майно за третій квартал 2016 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення порядку фінансування у 12 політичних партій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова НАЗК Наталія Корчак, передає УНН.

"НАЗК затвердив висновки по звітах 254 політичних партій, які були розроблені департаментом з питань запобігання політичній корупції. Всі звіти партій оприлюднені на сайті агентства, висновки по кожному звіту оприлюднюються (12 висновків вже можна побачити, інші - в процесі)", - повідомила Н.Корчак.

За її словами, партії стали більш відповідальними в частині своєчасності подання звітів, відчутно стриманими в отриманні коштів до партійної каси і однотипними в допущених ними порушень порядку звітності.

"Для партій все ще складно, як виявилося, контролювати звітування перед місцевими організаціями: більшість порушень - адміністративного характеру, стосуються ненадання фінансованих звітів місцевими осередками", - зазначила Н.Корчак.

Так, за її словами, в партії "За Україну!", "Рух за реформи", "Єдність" місцеві організації вказані, але звіти по ним відсутні повністю; "5.10" має 48 місцевих осередків, в звіті тільки 28; з 20 партосередків "Вітчизна" фінансові документи надали тільки дві.

"Лідером в даному списку є Українська народна партія, що має 422 місцеві організації і, тільки увагу, - 22 заповнених звіту", - сказала Н.Корчак.

Вона також зазначила, що підсумками аналізу звітів партій виявлені порушення порядку надання або одержання внеску на підтримку партії у трьох партій. Зокрема, виявлено факт отримання членських внесків від фізичних осіб в готівковій формі, що відповідно до ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів і на посадових осіб - від 100 до 130 неоподатковуваних мінімумів.

"Порушення порядку фінансування політичної партії (блоку), тобто правопорушення кримінального характеру - 12 політичних партій. Зазначу, що мали місце подання свідомо недостовірних відомостей у звітах партій. Згідно зі ст. 159-1 України: Кримінального кодексу, подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - розповіла Н.Корчак.

Крім того, за її словами, зафіксовані "порушення термінів подання звіту у 29 партій (згідно зі ст. 212-21 КУпАП, це тягне накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), неподання в третьому звітів - 96 кварталі партій (згідно зі ст. 212-21 КУпАП, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), порушення порядку подання звіту - 83 партії (згідно зі ст. 212-21 КУпАП, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)".

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