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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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10 марта, 17:10 • 74342 просмотра

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10 марта, 16:40 • 77123 просмотра

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НАПК обнаружила еще у одного чиновника ложные данные в декларации

НАПК обнаружила еще у одного чиновника ложные данные в декларации

Киев  •  УНН

 • 9849 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило еще у одного чиновника ложные сведения в заполненных им декларации и направила материалы для соответствующего реагирования в полицию и Генпрокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило еще три обоснованные выводы относительно недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и по непредоставлению деклараций. Решение об этом принятые на заседании Национального агентства. Обоснованные выводы направлены в Национальной полиции и Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Недостоверность сведений установлено по результатам проверки декларации за 2016 года замдиректора КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" Игоря Шкурка. Чиновник, в частности, не указал в декларации два гаража в Харькове, принадлежащие ему корпоративные права в пяти предприятиях, а также корпоративные права жены еще в одном предприятии. Всего установлено отражение в декларации недостоверных сведений на сумму 410 792,53 грн.

Два обоснованные выводы Национальное агентство утвердило относительно непредоставления э-деклараций. Так, экономист первой категории отдела бухгалтерского учета дебиторов и кредиторов Нацбанка Борис Спасский не подал декларацию после увольнения, а начальник топографической службы штаба Главного управления Национальной гвардии Станислав Дынька - ежегодную.

Как сообщал УНН, в НАПК пригласили народного депутата Украины Сергея Мельничука.

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