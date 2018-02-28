НАЗК виявила ще в одного чиновника неправдиві дані в декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Національне агентство із запобігання корупції виявило ще в одного чиновника неправдиві дані у заповнених ним декларації і надіслала матеріали для відповідного реагування до поліції та Генпрокуратури. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило ще три обґрунтовані висновки щодо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та щодо неподання декларацій. Рішення про це прийняті на засіданні Національного агентства. Обґрунтовані висновки направлено до Національної поліції та Генеральної прокуратури”, — йдеться у повідомленні.
Недостовірність відомостей встановлено за результатами перевірки декларації за 2016 рік заступника директора КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” Ігоря Шкурка. Посадовець, зокрема, не вказав у декларації два гаражі у Харкові, належні йому корпоративні права у п’яти підприємствах, а також корпоративні права дружини ще в одному підприємстві. Загалом встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей на суму 410 792,53 грн.
Два обґрунтовані висновки Національне агентство затвердило щодо неподання е-декларацій. Так, економіст першої категорії відділу бухгалтерського обліку дебіторів та кредиторів Нацбанку Борис Спаський не подав декларацію після звільнення, а начальник топографічної служби штабу Головного управління Національної гвардії Станіслав Динька — щорічну.
Як повідомляв УНН, до НАЗК запрошено народного депутата України Сергія Мельничука.