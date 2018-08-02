НАПК потребовало от партий до 9 августа отчитаться о финансах

“НАПК обращает внимание представителей политических партий, что 9 августа 2018 года истекает срок подачи в Национальное агентство отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал текущего года”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа 2018 года отчеты политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за отчетный период в НАПК подала 61 партия.

В свою очередь НАПК напоминает руководителям политических партий об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за нарушение установленного порядка или сроков представления отчетов политических партий, представление заведомо недостоверных сведений в отчете политических партий, нарушение порядка предоставления или получения взносов, нарушение порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политических партий.

В НАПК напоминают, что форма представления Отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должна быть заполнена с соблюдением требований, установленных “Положением о порядке предоставления Отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера”, утвержденным решением НАПК от 28 июля 2016 года № 2, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25 августа 2016 года под № 1185/29315.

Ранее НАПК выполнило условия для государственного финансирования партий.