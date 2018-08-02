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НАЗК вимагає від партій до 9 серпня відзвітувати про фінанси

НАЗК вимагає від партій до 9 серпня відзвітувати про фінанси

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. До 9 серпня політичні партії мають подати до НАЗК фінансові звіти за ІІ квартал поточного року. Про це повідомила пре-служба Агентства, передає УНН.

“НАЗК звертає увагу представників політичних партій, що 9 серпня 2018 року закінчується термін подачі до Національного агентства Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал поточного року”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 1 серпня 2018 року Звіти політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за звітний період до НАЗК подала 61 партія.

В свою чергу НАЗК нагадує керівникам політичних партій про адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену за порушення встановленого порядку або строків подання Звітів політичних партій, подання завідомо недостовірних відомостей у Звітах політичних партій, порушення порядку надання або отримання внесків, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичних партій.

У НАЗК нагадують, що форма подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру має бути заповнена з дотриманням вимог, встановлених “Положенням про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”, затвердженим рішенням НАЗК від 28 липня 2016 року № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 року за № 1185/29315.

Раніше НАЗК виконало умови щодо державного фінансування партій.

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