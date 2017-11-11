НАПК опровергло информацию о распространении персональных данных

"Сейчас сетью Фейсбук распространяется информация о якобы размещении в публичном доступе данных из информационных ресурсов НАПК, содержащие персональные данные. Сообщаем, что компрометации веб-ресурсов осуществляется абсолютно искусственно, а манипуляции такого типа используются оппонентами антикоррупционных реформ в Украине", - говорится в сообщении .

Также в агентстве отметили, что "по ссылкам, которые приводятся и распространяются в сети Интернет, содержится информация, которая размещена на официальном сайте Национального агентства, а именно, отсканированные копии решений Национального агентства, отчеты политических партий, декларации государственных служащих, подавались в бумажном виде, и не содержат персональной информации и другая общедоступная информация ".

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Назка напомнил, что данная информация размещается и публикуется в соответствии с законодательством Украины, а информационные ресурсы Национального агентства работают в обычном режиме.

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре обеспокоены ситуацией во взаимоотношениях Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.