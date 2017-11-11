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НАЗК спростувало інформацію про поширення персональних данних

НАЗК спростувало інформацію про поширення персональних данних

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Національне агенство з питань запобігання корупції спростувало поширену в соцмережах інформацію про те, що на їх інформаційних ресурсах поширювались персональні дані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Наразі мережею Фейсбук поширюється інформація про нібито розміщення в публічному доступі даних з інформаційних ресурсів НАЗК , які містять персональні дані. Повідомляємо, що компроментація веб-ресурсів здійснюється абсолютно штучно , а маніпуляції такого типу використовуються опонентами антикорупційних реформ в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також у агенстві зазначили, що "за посиланнями, які наводяться і поширюються у мережі Інтернет, міститься інформація, яка розміщена на офіційному веб-сайті Національного агентства, а саме , скановані копії рішень Національного агентства, звіти політичних партій, декларації державних службовців, які подавалися в паперовому вигляді, та не містять персональної інформації та інша загальнодоступна інформація".

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НАЗК нагадало, що дана інформація розміщується та публікується відповідно до законодавства України, а інформаційні ресурси Національного агентства працюють в звичному режимі.

Нагадаємо, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі занепокоєні ситуацією у взаємовідносинах Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Українські Національні Новини

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