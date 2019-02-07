НАПК составило протоколы в отношении трех судей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило админпротоколы в отношении трех судей, сотрудников полиции и прокуратуры за нарушение сроков представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также декларирования недостоверных сведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАПК.
Так, составлен протокол в отношении судьи Окружного административного суда г. Киева Сергея Нагорянского. Установлено, что судья несвоевременно подал в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения заработной платы за время вынужденного прогула за период с 01.04.2011 по 31.03.2015 в размере 725,9 тыс. гривен.
Также за непредставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены протоколы в отношении сотрудника Ирпенского отдела полиции ГУНП в Киевской области Марины Мельниченко и Сергея Белуничева, бывшего заместителя начальника Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в г. Киеве и Киевской области.
По результатам полной проверки декларации 2015 года, представленной прокурором прокуратуры Харьковской области Максимом Маматовым, НАПК установило предоставления им недостоверных сведений о стоимости на дату приобретения в собственность земельного участка и жилого дома, которые отличаются от достоверных на общую сумму свыше 238 тыс. гривен.
Кроме того, за несвоевременное представление ежегодной декларации за 2017 составлены протоколы в отношении судей Ровенского окружного административного суда Оксаны Дударь и Хозяйственного суда Черниговской области Вячеслава Шморгуна, а также должностного лица ГУ ГФС в Киевской области Кристины Титенок.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции составил рейтинг топ-нарушений антикоррупционного законодательства в январе 2019 года.