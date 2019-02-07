НАЗК склало протоколи стосовно трьох суддів

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції склало адмінпротоколи стосовно трьох суддів, співробітників поліції та прокуратури за порушення термінів подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, а також декларування недостовірних відомостей. Про це повідомляє УНН з посиланням на НАЗК.

Так, складено протокол стосовно судді Окружного адміністративного суду м. Києва Сергія Нагорянського. Встановлено, що суддя несвоєчасно подав до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані після отримання заробітної плати за час вимушеного прогулу за період з 01.04.2011 по 31.03.2015 в розмірі 725,9 тис. гривень.

Також за неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено протоколи стосовно співробітника Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київській області Марини Мельниченко та Сергія Бєлунічева, колишнього заступника начальника Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області.

За результатами повної перевірки декларації за 2015 рік, поданої прокурором прокуратури Харківської області Максимом Маматовим, НАЗК встановило подання ним недостовірних відомостей про вартість на дату набуття у власність земельної ділянки та житлового будинку, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 238 тис. гривень.

Крім того, за несвоєчасне подання щорічної декларації за 2017 рік складено протоколи стосовно суддів Рівненського окружного адміністративного суду Оксани Дудар та Господарського суду Чернігівської області Вячеслава Шморгуна, а також посадової особи ГУ ДФС у Київській області Христини Титенок.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції склало рейтинг топ-порушень  антикорупційного законодавства у січні 2019 року.

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