НАПК разрабатывает портал, куда можно анонимно сообщить о коррупции

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«За год количество украинцев, готовых сообщать о случаях коррупции, выросло вдвое – с 44% до 84%. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса общественного привлечения от USAID/ENGAGE. Кроме того, доля украинцев, считающих, что коррупцию невозможно оправдать, выросла с 40% в 2021 году до 64% в 2022 году», – говорится в сообщении.

Детали

Также НАПК разрабатывает Портал сообщений для обличителей коррупции, где приоритетом будет защита анонимности обличителя. Лицо вносит в Портал информацию о фактах коррупции. Далее эти данные формируются в уведомлении. Затем система назначает его идентификатор. После этого уведомление рассматривают органы, в которые оно подано.

Идентификатор сообщения — это уникальный код из 14 знаков, который Портал сообщений обличителей предоставляет уведомление, чтобы анонимировать его и дать возможность найти заявление в системе. С помощью идентификаторов заявители могут проверить состояние рассмотрения сообщений, а после приговора суда обличитель сможет обратиться с этим кодом в НАПК и получить 10% суммы возвращенных средств, которые гарантированно получит обличитель коррупции.

Напомним

5 декабря при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, которая контролировала должностных лиц Одесского городского совета, и совершении других коррупционных преступлений.