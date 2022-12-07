НАЗК розробляє портал, куди можна анонімно повідомити про корупцію

Цитата

​«За рік кількість українців, які готові повідомляти про випадки корупції, зросла вдвічі – із 44% до 84%. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення від USAID/ENGAGE. Крім того, частка українців, які вважають, що корупцію неможливо виправдати, зросла із 40% у 2021 до 64% у 2022 році», – йдеться в повідомленні.

Деталі

Також НАЗК розробляє Портал повідомлень для викривачів корупції, де пріоритетом буде захист анонімності викривача. Особа вносить до Порталу інформацію про факти корупції. Далі ці дані формуються у повідомлення. Потім система призначає його ідентифікатор. Після цього повідомлення розглядають органи, до яких воно подано.

Ідентифікатор повідомлення — це унікальний код із 14 знаків, який Портал повідомлень викривачів надає повідомленню, щоб анонімізувати його та дати змогу знайти заяву в системі. За допомогою ідентифікаторів заявники можуть перевірити стан розгляду повідомлень, а після вироку суду викривач зможе звернутися із цим кодом до НАЗК і отримати 10% від суми повернутих коштів, які гарантовано отримає викривач корупції.

Нагадаємо

5 грудня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради, та вчиненні інших корупційних злочинів.