НАПК распределило средства из бюджета на финансирование политических партий в I квартале 2019
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства из Государственного бюджета, предусмотренные на финансирование уставной деятельности политических партий в I квартале этого года. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Общая сумма государственного финансирования на 2019, которая будет распределена между политическими партиями, составляет 565 680 500, 00 грн. Национальное агентство перечисляет средства на отдельные счета каждой партии ежеквартально", - говорится в сообщении.
Бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий:
• "Народный фронт" - 36 363 350,00 гривен;
• "Партия" Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 35 841 525,00 гривен;
• "Оппозиционный блок" - 15 489 725,00 гривен;
• "Радикальная партия Олега Ляшко" - 12 231 425,00 гривен;
• "ВО" Батькивщина "- 9329 475,00 гривен;
• "Объединение" Самопомощь "- 18 022 587,50 гривен и дополнительно 14 142 012,50 гривен.
В Бюро добавили, что дополнительные средства политическая партия "Объединение "Самопомощь" получит благодаря соблюдению гендерного принципа - в формировании списков партия обеспечила присутствие не менее двух кандидатов каждого пола в каждой пятерке списка).
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства из Государственного бюджета на финансирование шести парламентских политических партий в 2019 году, на что в целом выделено более 565 млн грн.