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НАЗК розподілило кошти з бюджету на фінансування політичних партій у I кварталі 2019 року

НАЗК розподілило кошти з бюджету на фінансування політичних партій у I кварталі 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти з Державного бюджету, передбачені на фінансування статутної діяльності політичних партій у I кварталі цього року. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

"Загальна сума державного фінансування на 2019 рік, яка буде розподілена між політичними партіями, становить 565 680 500, 00 грн. Національне агентство перераховує кошти на окремі рахунки кожної партії щоквартально", - йдеться у повідомленні.

Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій:

• "Народний фронт" — 36 363 350,00 гривень;
• "Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" — 35 841 525,00 гривень;
• "Опозиційний блок" — 15 489 725,00 гривень;
• "Радикальна партія Олега Ляшка" — 12 231 425,00 гривень;
• "ВО "Батьківщина" — 9 329 475,00 гривень;
• "Об'єднання "Самопоміч" — 18 022 587,50 гривень і додатково 14 142 012,50 гривень.

У Бюро додали, що додаткові кошти політична партія "Об'єднання "Самопоміч" отримає завдяки дотриманню ґендерного принципу — у формуванні списків партія забезпечила присутність не менше двох кандидатів кожної статі у кожній п'ятірці списку).

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти з Державного бюджету на фінансування шістьох парламентських політичних партій у 2019 році, на що загалом виділено понад 565 млн грн.

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