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Актуальное
НАПК начало полную проверку декларации Корчак

НАПК начало полную проверку декларации Корчак

Киев  •  УНН

 • 11256 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. НАПК начало полную проверку электронных деклараций еще 4-х человек, среди них Наталья Корчак, и утвердило результаты проверки очередных 7 деклараций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 4-х лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 и 2016 годы. Вместе с этим были приняты решения о результатах осуществления полной проверки очередных 7-ми электронных деклараций и о продлении проверок в отношении двух лиц.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

- Белогуров Сергей Валерьевич, депутат Андреевской поселкового совета Донецкой области Славянского района, по 2016 год.

- Корчак Наталья Николаевна, Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, 2015 и 2016 годы.

- Мосийчук Вадим Адамович, Председатель Государственного агентства резерва Украины, 2015 и 2016 годы.

- Шевцов Алексей Викторович, директор коммунального предприятия "Жилбудсервис", по 2016 год.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия этих решений.

Как сообщал УНН, Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции проверит электронные декларации ряда топ-чиновников страны, среди которых Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

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