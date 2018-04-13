НАЗК розпочало повну перевірку декларації Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. НАЗК розпочало повну перевірку електронних декларацій ще 4-ох осіб, серед них Наталія Корчак, та затвердило результати перевірки чергових 7 декларацій. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще 4-ох осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки. Разом із цим були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки чергових 7-ми електронних декларацій та про продовження перевірок стосовно двох осіб.
Суб’єкти декларування, щодо яких розпочнуть перевірку:
- Білогуров Сергій Валерійович, депутат Андріївської селищної ради Донецької області Слов’янського району, за 2016 рік.
- Корчак Наталія Миколаївна, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, за 2015 та 2016 роки.
- Мосійчук Вадим Адамович, Голова Державного агентства резерву України, за 2015 та 2016 роки.
- Шевцов Олексій Вікторович, директор комунального підприємства "Жилбудсервіс", за 2016 рік.
Розпочаті перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів та розпочнуться наступного дня за днем прийняття цих рішень.
Як повідомляв УНН, Національне агентство України з питань запобігання корупції перевірить електронні декларації низки топ-чиновників країни, серед яких Президент Петро Порошенко та Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.