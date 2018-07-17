НАПК "проиграло дело" по назначению Денисовой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Печерский районный суд г. Киева постановил закрыть дело в отношении конфликта интересов вокруг назначения на должность омбудсмена нынешней уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда от 2 июля.
“Производство по делу об административном правонарушении в отношении Денисовой по ч.1 ст.172-7 КУоАП — закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения”, — говорится в постановлении.
Как отмечается, судья по делу — А.А. Белоцерковец.
2 мая НАПК направило в суд админпротокол по Денисовой. По мнению НАПК, 15 марта 2018 года Денисова, которая в то время была народным депутатом, совершила действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании Верховной Рады по вопросу повестки дня о назначении ее на должность омбудсмена.
В НАПК отметили, что такими действиями она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленных статьей 28 закона “О предотвращении коррупции”.
Также, по мнению НАПК, у Денисовой был личный интерес в связи с особым статусом омбудсмена и различными льготами. Суд отметил, что наличие льгот обмудсмену не может считаться признаком наличия конфликта интересов, поскольку льготы являются гарантией независимости уполномоченного.
Как сообщал УНН, Рада избрала Денисову омбудсменом 15 марта. Согласно данным голосования, Денисова голосовала за свое собственное предназначение.
Людмила Денисова — длительное время занимала должность председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Была министром соцполитики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010) и Арсения Яценюка (2014).