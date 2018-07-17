НАЗК "програло справу" щодо призначення Денісової
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Печерський районний суд м. Києва ухвалив закрити справу щодо конфлікту інтересів навколо призначення на посаду омбудсмена нинішньої уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову суду від 2 липня.
“Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно Денісової за ч.1 ст.172-7 КУпАП — закрити у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення”, — йдеться в ухвалі.
Як зазначається, головуючий суддя у справі — О.А. Білоцерківець.
2 травня НАЗК скерувало до суду адмінпротокол щодо Денісової. На думку НАЗК, 15 березня 2018 року Денісова, яка на той час була народним депутатом, вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, які полягали в безпосередній участі в обговоренні та в голосуванні на пленарному засіданні Верховної Ради з питання порядку денного про призначення її на посаду омбудсмена.
У НАЗК зазначили, що такими діями вона порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлених статтею 28 закону "Про запобігання корупції".
Також, на думку НАЗК, у Денісової був особистий інтерес в зв’язку з особливим статусом омбудсмена і різними пільгами. Суд зазначив, що наявність пільг у обмудсмена не може вважатися ознакою наявності конфлікту інтересів, оскільки пільги є гарантією незалежності уповноваженого.
Як повідомляв УНН, Рада обрала Денісову омбудсменом 15 березня. Згідно з даними голосування, Денісова голосувала за своє власне призначення.
Людмила Денісова — тривалий час обіймала посаду голови парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Була міністром соцполітики в урядах Юлії Тимошенко (2007-2010) і Арсенія Яценюка (2014 року).