НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо Омбудсмена Денісової
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової. Про це УНН повідомили у прес-службі агентства.
"НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про направлення до суду протоколів про адміністративні правопорушення за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, складених стосовно Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової", - повідомили у НАЗК.
Згідно з протоколом, НАЗК встановило, що Денісова як народний депутат 15 березня цього року вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, які полягали в безпосередній участі в обговоренні та в голосуванні на пленарному засіданні Верховної Ради щодо питання порядку денного про призначення її на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Цим вона порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, заявили в агентстві.
Відповідальність за таке правопорушення передбачена частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП.
Нагадаємо, раніше до НАЗК було запрошено Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову. Згодом у НАЗК розповіли, чому викликали Денісову.