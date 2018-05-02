НАПК направило в суд админпротоколы на Омбудсмена Денисову

"НАПК на своем заседании приняло решение о направлении в суд протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, составленных в отношении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой", - сообщили в НАПК.

Согласно протоколу, НАПК установило, что Денисова как народный депутат 15 марта этого года совершила действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании Верховной Рады по вопросу повестки дня о назначении ее на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, заявили в агентстве.

Ответственность за такое правонарушение предусмотрено частями первой и второй статьи 172-7 КУоАП.

Напомним, ранее в НАПК была приглашена Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Позже в НАПК рассказали, почему вызвали Денисову.