НАПК сообщил о внеплановой проверке одной из партий

"То, что звучит "Батькивщина" - не имеет отношения к принципу предубеждения. К нам обратились представители общественной организации "Чесно" и мы сделали выездную проверку этой информации и, установив определенные обстоятельства мы проводим внеплановую проверку уже самой партии для того, чтобы дать заключение по результатам анализа отчета этой партии в течение этого года", - отметила она.

По ее словам, участники движения "Чесно" заявили о том, что не совершали указанные в отчете партии "гражданские взносы".

Напомним, в НАПК назвали партию, у которой конфисковали полмиллиона гривен.