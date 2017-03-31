НАПК сообщил о внеплановой проверке одной из партий
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит внеплановую проверку политической партии "Батькивщина". Об этом заявила председатель НАПК Наталья Корчак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"То, что звучит "Батькивщина" - не имеет отношения к принципу предубеждения. К нам обратились представители общественной организации "Чесно" и мы сделали выездную проверку этой информации и, установив определенные обстоятельства мы проводим внеплановую проверку уже самой партии для того, чтобы дать заключение по результатам анализа отчета этой партии в течение этого года", - отметила она.
По ее словам, участники движения "Чесно" заявили о том, что не совершали указанные в отчете партии "гражданские взносы".
Напомним, в НАПК назвали партию, у которой конфисковали полмиллиона гривен.