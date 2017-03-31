НАЗК повідомило про позапланову перевірку однієї з партій

"Те, що звучить "Батьківщина", немає відношення до принципу упередження. До нас звернулися представники громадської організації "Чесно" і ми зробили виїзну перевірку цієї інформації і, встановивши певні обставини, ми проводимо позапланову перевірку вже самої партії для того, щоб надати висновок за результатами аналізу звіту цієї партії впродовж цього року", - зазначила вона.

За її словами, учасники руху "Чесно" заявили про те, що не робили зазначені у звіті партії "громадянські внески".

Нагадаємо, у НАЗК назвали партію, в якої конфіскували півмільйона гривень.