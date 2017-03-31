НАЗК повідомило про позапланову перевірку однієї з партій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції проводить позапланову перевірку політичної партії "Батьківщина". Про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Те, що звучить "Батьківщина", немає відношення до принципу упередження. До нас звернулися представники громадської організації "Чесно" і ми зробили виїзну перевірку цієї інформації і, встановивши певні обставини, ми проводимо позапланову перевірку вже самої партії для того, щоб надати висновок за результатами аналізу звіту цієї партії впродовж цього року", - зазначила вона.
За її словами, учасники руху "Чесно" заявили про те, що не робили зазначені у звіті партії "громадянські внески".
Нагадаємо, у НАЗК назвали партію, в якої конфіскували півмільйона гривень.