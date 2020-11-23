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НАПК пожаловалось на судью, который закрыл дело на основании решения КСУ

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось с жалобой в Высший совет правосудия, поскольку считает нелегитимным решение судьи Полтавского апелляционного суда Валентина Томилко, который закрыл производство по делу об административном правонарушении на основании Решения Конституционного Суда Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось с жалобой в Высший совет правосудия на судью Полтавского апелляционного суда Валентина Томилко, который закрыл производство по делу об административном правонарушении на основании Решения Конституционного Суда Украины (КСУ) № 13-р/2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 ноября Полтавский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции и закрыл производство по делу о несвоевременной подачи декларации лицом, основываясь на решении КСУ.

"Апелляционный суд считает, что Решением КСУ отменено как уголовное, так и административную ответственность за совершение коррупционных деяний", - говорится в решении.

НАПК отмечает, что судья принял такое решение без законных оснований. Он без надлежащего обоснования пришел к выводу, что признание неконституционной ст. 65 Закона Украины "О предотвращении коррупции" влечет за собой отмену как уголовной ответственности, которая была предметом рассмотрения в Решении КСУ № 13-р/2020, так и административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности.

"Таким образом, усматривается, что судья в связи с очевидной небрежностью допустил грубое нарушение закона, что привело к существенным негативным последствиям. Своим решением КСУ признал неконституционным ст. 65 Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая определяла только перечень видов ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. НАПК отмечает, что решение КСУ отменяет ответственность лиц за совершенные коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения не в полном объеме", - добавили в сообщении.

Напомним, по информации НАПК, решение КСУ от 27 октября фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам.

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