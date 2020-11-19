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Рішення КСУ дозволяє вчиняти корупційні правопорушення саме високопосадовцям — голова НАЗК

Рішення КСУ дозволяє вчиняти корупційні правопорушення саме високопосадовцям — голова НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Рішення КСУ від 27 жовтня фактично дозволяє вчиняти корупційні правопорушення саме високопосадовцям. Про це під час форуму “Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса” повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає УНН.

“Потрібно відновити адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення. Суспільство має розуміти, що зараз рядовий чиновник, умовно кажучи, головний спеціаліст будь-якого міністерства або органу самоврядування, несе відповідальність за корупційні правопорушення — адміністративну. Натомість, наприклад, народні депутати чи міністри не несуть такої відповідальності”, — зазначив Голова НАЗК.

Він додав, що така ситуація спотворює вимоги Конституції України, яка встановлює рівність усіх громадян перед законом.

“Невирішення цього питання створює велику правову невизначеність і безвідповідальність. Це фактично дає змогу вчиняти корупційні правопорушення саме високопосадовцям”, — наголосив  Новіков.

Крім цього, під час виступу Голова НАЗК наголосив, що серед важливих завдань Парламенту сьогодні — затвердження Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки в другому читанні.

“Ми вважаємо, що якби на момент розгляду КСУ була затверджена Антикорупційна стратегія, це була би рамка, зокрема і для органів судової влади та КСУ, яка би встановлювала, куди рухається держава”, — додав Голова НАЗК.

Додамо, що днями НАЗК звинуватило Конституційний Суд у процесі закриття понад 60 справ стосовно ТОП-посадовців.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Після цього у Верховній Раді України різні політичні сили вже розробили близько 10 законопроектів, які стосуються вирішення ситуації навколо Конституційного Суду.

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