НАЗК звинуватило Конституційний Суд у процесі закриття понад 60 справ стосовно ТОП-посадовців

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до судів клопотання про закриття провадження у 62 справах через рішення КСУ від 27 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, передає УНН.

"Через ухвалення рішення Конституційного Суду України (КСУ) від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) було змушене направити до судів клопотання про закриття провадження у 62 справах", - зазначили у НАЗК.

Зазначається, що справи стосуються таких посадовців:

▪️ Олега Гладковського, колишнього першого заступника Секретаря РНБО;
▪️ Олександра Тупицького, голови Конституційного Суду України;
▪️ Олега Ляшка, колишнього народного депутата;
▪️ Нестора Шуфрича, народного депутата;
▪️ Сергія Тарути, народного депутата;
▪️ Ігоря Насалика, колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості;
▪️ Вадима Новинського, колишнього народного депутата;
▪️ Антона Полякова, народного депутата;
▪️ Олени Сотник, колишнього народного депутата.

"Через рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 робота НАЗК лишається заблокованою. НАЗК позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції у державних установах тощо. Попри це, ми віримо, що законодавці знайдуть правові шляхи врегулювання цієї ситуації. Саме тому продовжуємо працювати над ініціативами, які допоможуть підвищити ефективність запобігання та протидії корупції в Україні після повноцінного відновлення повноважень НАЗК", - підсумували у НАЗК.

Додамо, що вчора, 10 листопада, у КСУ відповіли на звинувачення голови НАЗК у тому, що "орган конституційної юрисдикції країни перебрав на себе функції парламенту".

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

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