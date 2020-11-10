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У КСУ заявили, що влада хоче зробити їх “ручними та слухняними”

У КСУ заявили, що влада хоче зробити їх “ручними та слухняними”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Конституційному Суді України вважають, що завдяки останнім блокуванням засідань, тиском з боку громадськості та публічними заявами, влада хоче змусити працювати Суд у своїх інтересах. Про це повідомили в пресслужбі КСУ, передає УНН.

“Блокування ухвалення Конституційним Судом України „незручних“ рішень є підтвердженням того, що владі потрібен ручний та слухняний орган конституційної юрисдикції”, — зазначили в повідомленні.

У заяві згадано ефір одного з телеканалів, де Голова НАЗК Олександр Новіков та інші гості студії обговорювали останні рішення КСУ та ситуацію навколо нього. Серед іншого в ефірі прозвучала інформація про “колосальний автопарк”, що у Суді спростували.

“Зважаючи на викладене, інформуємо народних депутатів України та громадськість про те, що відповідно до статті 30 Закону України „Про Конституційний Суд України“ суддя Конституційного Суду має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби. Інше не передбачено, тому, що і не передбачений автопарк. За суддею Конституційного Суду України закріплений один службовий автомобіль”, — зазначили в Суді.

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Також у КСУ відповіли на звинувачення голови НАЗК в тому, що орган конституційної юрисдикції країни перебрав на себе функції парламенту.

“Це абсолютно не відповідає дійсності, оскільки Конституційний Суд України у своїй діяльності керується виключно Конституцією України та чинним законодавством України. Конституційний Суд лише може визнати ту чи іншу норму закону неконституційною, проте не може створювати нові норми закону. Водночас Голова НАЗК не полишає спроб за будь-якої нагоди дискредитувати Конституційний Суд України, свідомо вводячи громадськість в оману”, — зазначили в заяві.

На думку представників КСУ, наведене свідчить лише про продовження нагнітання ситуації навколо Конституційного Суду України з боку зацікавлених осіб та намагання блокувати його роботу.

“Незважаючи на всі спроби дискредитувати Конституційний Суд України та знищити його авторитет, є об’єктивна оцінка суспільством роботи Конституційного Суду України”, — заявили в суді.

У заяві також згадується, що з 10 листопада 2020 року опубліковано дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року, в якому громадяни України дали оцінку роботи органів державної влади. Дані опитування свідчать, що довіра до Конституційного Суду України вища, ніж до інших державних інституцій, в тому числі й до Національного агентства з питань запобігання корупції.

“Вкотре наголошуємо, Конституційний Суд України за боротьбу з корупцією, за створення демократичної правової країни. Разом з тим, це має відбуватися лише в рамках Основного Закону України”, — підсумували в КСУ.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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