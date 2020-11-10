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В КСУ заявили, что власть хочет сделать их "ручными и послушными"

В КСУ заявили, что власть хочет сделать их "ручными и послушными"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Конституционном Суде Украины считают, что благодаря последним блокировкам заседаний, давлением со стороны общественности и публичными заявлениями, власти хотят заставить работать Суд в своих интересах. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ, передает УНН.

"Блокирование принятия Конституционным Судом Украины "неудобных" решений является подтверждением того, что власти нужен ручной и послушный орган конституционной юрисдикции", - отметили в сообщении.

В заявлении упомянуто эфир одного из телеканалов, где Председатель НАПК Александр Новиков и другие гости студии обсуждали последние решения КСУ и ситуацию вокруг него. Среди прочего в эфире прозвучала информация о "колоссальном автопарке", что в суде опровергли.

"Учитывая изложенное, сообщаем народных депутатов Украины и общественность о том, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" судья Конституционного Суда имеет двух научных консультантов и помощника, должности которых относятся к должностям патронатной службы. Иное не предусмотрено, потому, что и не предусмотрен автопарк. За судьей Конституционного Суда Украины закреплен один служебный автомобиль", - отметили в суде.

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Также в КСУ ответили на обвинения главы НАПК в том, что орган конституционной юрисдикции страны взял на себя функции парламента.

"Это абсолютно не соответствует действительности, поскольку Конституционный Суд Украины в своей деятельности руководствуется исключительно Конституцией Украины и действующим законодательством Украины. Конституционный Суд только может признать ту или иную норму закона неконституционной, однако не может создавать новые нормы закона. В то же время Председатель НАПК не оставляет попыток при любой возможности дискредитировать Конституционный Суд Украины, сознательно вводя общественность в заблуждение", - отметили в заявлении.

По мнению представителей КСУ, приведенное свидетельствует лишь о продолжении нагнетания ситуации вокруг Конституционного Суда Украины со стороны заинтересованных лиц и стремлении блокировать его работу.

"Несмотря на все попытки дискредитировать Конституционный Суд Украины и уничтожить его авторитет, есть объективная оценка обществом работы Конституционного Суда Украины", - заявили в суде.

В заявлении также упоминается, что 10 ноября 2020 года опубликовано исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года, в котором граждане Украины дали оценку работы органов государственной власти. Данные опроса свидетельствуют, что доверие к Конституционному Суду Украины выше, чем к другим государственным институтам, в том числе и к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

"Еще раз подчеркиваем, Конституционный Суд Украины за борьбу с коррупцией, за создание демократической правовой страны. Вместе с тем, это должно происходить только в рамках Основного Закона Украины", - подытожили в КСУ.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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