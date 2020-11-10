У КСУ розповіли, скільки насправді заробляють судді
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У середньому місячна зарплата судді Конституційного суду України становить 254 тисячі гривень на місяць. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
“За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено близько 2,5 мільйона гривень, повідомили в КСУ. Середній розмір винагороди судді Конституційного суду України – 254 тисячі гривень на місяць”, - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що у Конституційному суді України назвали некоректною заяву депутата від "Слуги народу" Галини Янченко про те, що утримання одного судді цього органу обходиться державі у 21 мільйон гривень на рік.
“Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Конституційного суду України у розмірі 314,5 мільйонів гривень, проте не можна просто розділити цю суму на 15 суддів”, - зазначили в КСУ.
У повідомленні відзначається, що зарплати суддів різняться, а на суму впливають стаж роботи, науковий ступінь, перебування на адміністративній посаді в суді та робота, що передбачає доступ до державної таємниці, уточнили у відповіді на запит Радіо Свобода. Окрім того, суддя Конституційного суду має право на виплату вихідної допомоги в разі відставки.
Відзначається, що фінансування Конституційного суду України за 10 місяців 2020 року коштувало державі 211 мільйонів гривень, а за весь 2019 рік – 254 мільйони гривень.
Нагадаємо, що депутат від фракції “Слуга народу” Галина Янченко 3 листопада внесла у Верховну Раду законопроект про позбавлення КСУ державного фінансування до оновлення його складу.
Пізніше народна депутатка заявила, що утримання одного судді обходиться бюджету, а саме платникам податків, у 21 мільйон гривень на рік.