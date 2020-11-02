Утримання судді КСУ обходиться державі у 21 млн грн на рік — Янченко

“Хочу вам сказати, що утримання одного судді Конституційного органу (судді Конституційного Суду — ред.) обходиться державному бюджету, а конкретно — платникам податків, у 21 мільйон гривень на рік”, - зазначила Янченко.

Також, вона розповіла, якими ризиками загрожує для України нещодавнє рішення КСУ.

“І це люди, які фактично зараз ставлять під сумнів велику частину антикорупційної реформи. Які підставляють нас у очах всього цивілізованого світу. Чи заслуговують вони на державне фінансування? На те, щоб чесні люди їх утримували? Ну, є питання до цього”, - підсумувала нардеп.

Також Янченко розповіла, в якому випадку у “Слузі народу” підтримають президентський законопроєкт про КСУ.

Нагадаємо, що нардеп Галина Янченко сьогодні у Верховній Раді зареєструвала законопроєкт про обмеження бюджетного фінансування Конституційного Суду України.