“Слуги народу” хочуть забрати фінансування з КСУ на освіту: у ВР зареєстрували законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про обмеження бюджетного фінансування Конституційного Суду України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народна депутатка з фракції “Слуги народу”, автор законопроєкту Галина Янченко.
“Зареєструвала законопроект про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу”, — зазначила депутатка.
Додамо, що відповідний документ з’явився й на сайті ВР. Наразі текст законопроекту № 4308 “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо перенесення бюджетного фінансування з Конституційного Суду України на розвиток освітніх програм) відсутній.
Як повідомляв УНН, у Раді хочуть забрати 109 млн грн з КСУ і віддати Міносвіти.