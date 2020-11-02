“Слуги народу” хочуть забрати фінансування з КСУ на освіту: у ВР зареєстрували законопроект

“Зареєструвала законопроект про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу”, — зазначила депутатка.

Додамо, що відповідний документ з’явився й на сайті ВР. Наразі текст законопроекту № 4308 “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо перенесення бюджетного фінансування з Конституційного Суду України на розвиток освітніх програм) відсутній.

Як повідомляв УНН, у Раді хочуть забрати 109 млн грн з КСУ і віддати Міносвіти.