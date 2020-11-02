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“Слуги народу” хочуть забрати фінансування з КСУ на освіту: у ВР зареєстрували законопроект

Київ • УНН

 • 17806 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про обмеження бюджетного фінансування Конституційного Суду України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народна депутатка з фракції “Слуги народу”, автор законопроєкту Галина Янченко.

“Зареєструвала законопроект про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу”, — зазначила депутатка.

Додамо, що відповідний документ з’явився й на сайті ВР. Наразі текст законопроекту № 4308 “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо перенесення бюджетного фінансування з Конституційного Суду України на розвиток освітніх програм) відсутній.

Як повідомляв УНН, у Раді хочуть забрати 109 млн грн з КСУ і віддати Міносвіти.

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